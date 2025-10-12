Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:39 AM IST

    വാ​ർ​ത്താ വ​ഴി​യി​ൽ പാ​തി​മു​റി​ച്ച ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ

    വാ​ർ​ത്താ വ​ഴി​യി​ൽ പാ​തി​മു​റി​ച്ച ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ
    ജീ​വ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ലാ​യ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​പ​ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വം

    ടാ​ഗോ​ർ ഹാ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 300ഓ​ളം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ ബോ​ർ​ഡ്. അ​തു പി​ന്നി​ട്ട് ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നാ​ൽ സ​ദ​സ്സി​ലെ സൈ​ഡ് ബാ​ന​റി​ന്റെ ഒ​ത്ത ന​ടു​വി​ലാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ പാ​തി​മു​റി​ച്ച ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ. ചു​റ്റും കൂ​ട്ടം​ചേ​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ല​ണി​ഞ്ഞ ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റ് ടാ​ഗു​ക​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക, ഒ​പ്പം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വെ​ന്ത വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം മ​ണ്ണി​ന്‍റെ നോ​വും വേ​വും പ​ക​ർ​ന്നും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ള്ളം​നി​റ​ഞ്ഞ് ന​ന്ദി​പ​റ​ഞ്ഞും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബൂ ഷാ​വേ​ശും. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ല​ങ്ങ​ണി​യി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​ചാ​ര​ണ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ജീ​വ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ലാ​യ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​പ​ടം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വം.

    കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ മൂ​ന്ന് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രു​ക്കി​യ പ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ബ​ലൂ​ണു​ക​ളും ഇ​ര​ക​ളാ​യ ജ​ന​ത​യു​ടെ വി​മോ​ച​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് അ​തി​ജീ​വ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ വാ​നോ​ളം ചി​റ​കു​ന​ൽ​കി​യ​തും വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​യി. അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​രെ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ജ​വ​വും ചൂ​ടു​ള്ള ചി​ന്ത​ക​ളു​മാ​ണ് മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രി​ട​വും ഇ​ട​പെ​ട​ലും സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത് മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​കും.

    ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ, രാ​ജ്ദീ​പ് സ​ർ​ദേ​ശാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മേ ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യി​ൽ പ​ട്ടാ​ള അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റി​യം ഔ​ഡ്രാ​ഗോ, ഛത്തി​സ്ഗ​ഢി​ലെ ബ​സ്‌​ത​ർ ആ​ദി​വാ​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന പു​ഷ്പ റോ​ക്‌​ഡെ, ആ​ൾ​ട്ട് ന്യൂ​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബൈ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്രൗ​ഢ​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ഥി​നി​ര.

    ‘ദ ​ഹി​ന്ദു’ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി എ​ഡി​റ്റ​ര്‍ സ​ര​സ്വ​തി നാ​ഗ​രാ​ജ​നു​മാ​യി ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സം​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​ദ്ധേ​യം. അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നി​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ച്ച ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് തു​റ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു..

    ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബു ഷാ​വേ​ശു​മു​ള്ള സം​വാ​ദ​വും മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ വേ​റി​ട്ട അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ജ​ന​ത​യി​ല്‍ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍മാ​ത്രം നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍ ആ​രെ​ങ്കി​ലും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ’ എ​ന്ന​ല്ല ‘എ​ത്ര​പേ​ര്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു’ എ​ന്നാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളോ​ട് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​നു​താ​പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് കേ​ട്ട​ത്. യാ​സ​ര്‍ അ​റ​ഫാ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ അ​നു​കൂ​ല റാ​ലി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ന​ന്ദി​യോ​ടെ സ്മ​രി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ര്‍ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ൻ വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ.

    സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ

    മ​റി​യം ഔ​ഡ്രാ​ഗോ​യു​മാ​യു​ള്ള സം​വാ​ദം സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. വ​നി​താ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ധൈ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് മ​റി​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ർ​കി​ന​ഫാ​സോ​യി​ലെ പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ നി​റ​യെ.

    പ​ല മ​ല​യാ​ളം

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ത്തെ കു​റി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച സ​ര​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി-​മ​ത ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പൊ​തു​വാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഭാ​ഷ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ തോ​മ​സ് ജേ​ക്ക​ബി​ന്‍റെ പ​ക്ഷം. പ​ത്ര​ഭാ​ഷ വെ​ച്ച് ജാ​തി​യോ മ​ത​മോ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ല​യാ​ള​വും ഭാ​ഷ​ദേ​ഭ​ങ്ങ​ളും കേ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി​യ​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്ര മ​ല​യാ​ള​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തും പ​ര​ശു​റാം എ​ക്സ്പ്ര​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. രാ​വി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ക​യ​റി​യാ​ൽ കൊ​ല്ലം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളം കേ​ൾ​ക്കാം. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളം, കോ​ട്ട​യ​ത്തെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വേ​റൊ​ന്ന്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ മ​റ്റൊ​ന്ന്. തി​രൂ​രും കോ​ഴി​ക്കോ​ടും ക​ണ്ണൂ​രും കാ​സ​ർ​കോ​ടു​മെ​ല്ലാം എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കേ​ൾ​വീ​ശൈ​ലി​ക​ൾ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഭാ​ഷ​ക്ക് ഏ​കീ​ക​ര​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യ​തെ​ന്നും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ത്ര​ഭാ​ഷ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ൻ.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും കെ.​സി. നാ​രാ​യ​ണ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ഹ പാ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ. പി.​കെ. രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റും.

    സ​ല്യൂ​ട്ട് ഗ​സ്സ

    മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ല്യൂ​ട്ട് ഗ​സ്സ എ​ന്ന പേ​രി​ലൊ​രു​ക്കി​യ ഫോ​ട്ടോ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​ര്‍സാ​ക്ഷ്യ​മാ​യി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ര്‍മാ​ര്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. മി​സൈ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട അ​ച്ഛ​ന​മ്മ​മാ​രു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഗ​സ്സ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​വി​രു​ദ്ധ​ത തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​യി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​ന്റെ പൊ​തി​ഞ്ഞു​കെ​ട്ടി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​യു​ടെ ചി​ത്രം, മി​സൈ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ കൈ​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​തു​കാ​ര​ന്റെ ചി​ത്രം എ​ന്നി​വ മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കു​നേ​ർ​ക്കു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട 300ഓ​ളം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്ക് ആ​ദ​രം അ​ര്‍പ്പി​ച്ചാ​ണ് മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ധ്യ​മോ​ത്സ​വം മാ​ന​വീ​യം വീ​ഥി​യി​ൽ ഗ​സ്സ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ധ്യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​ണ് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

