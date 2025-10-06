Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 6 Oct 2025 10:52 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 10:52 PM IST

    ഇന്തോനേഷ‍്യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ഹാ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടം; മ​ര​ണം 49 ആ​യി

    ഇന്തോനേഷ‍്യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ഹാ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടം; മ​ര​ണം 49 ആ​യി
    സി​ദോ​ർ​ജോ: ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ‍്യ​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​ഹാ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം 49 ആ​യി. കാ​ണാ​താ​യ 14 പേ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ 35 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ സേ​ന പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ‍്യ​യി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ബോ​ർ​ഡി​ങ് സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ഹാ​ൾ 100 ഓ​ളം വി​ദ‍്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, ഒ​രു കു​ട്ടി മാ​ത്രം പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ണി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്.

    TAGS:indonesiaschool collapsed
    News Summary - Indonesian school building collapses, death toll rises to 49
