Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്തോനേഷ്യയിൽ ...
    World
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:30 PM IST

    ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പ്രാദേശിക പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് ജനക്കൂട്ടം തീയിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    Indonesia: Mob sets fire to local parliament building
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്രാദേശിക പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിന് പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടപ്പോൾ ചിത്രം: റോയിട്ടേഴ്സ്

    ജ​കാ​ർ​ത്ത: ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​കോ​ടി ഭ​വ​ന അ​ല​വ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം സൗ​ത്ത് സു​ല​വേ​സി​യി​ലെ മ​കാ​സ​റി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ടു.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ഞ്ചു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെയ്തു. നിരവധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി. പലയിടത്തും ജനക്കൂട്ടം സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ി. 580 നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നു പു​റ​മെ പ്ര​തി​മാ​സം അ​ഞ്ചു​കോ​ടി രൂ​പ (3,075 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ) ഭ​വ​ന അ​ല​വ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെ തുട​ർ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ജ​കാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ്രഖ്യാപി​ച്ച അ​ല​വ​ൻ​സ് ജ​കാ​ർ​ത്ത​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ 10 ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ള​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indonesiaWorld NewsLatest News
    News Summary - Indonesia: Mob sets fire to local parliament building
    Similar News
    Next Story
    X