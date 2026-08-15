ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 20 കടന്നു; വ്യാപക നാശനഷ്ടം, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 20 കടന്നു; വ്യാപക നാശനഷ്ടം, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചുtext_fields
ജക്കാർത്ത: കിഴക്കൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ 20 കടന്നു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഫ്ലോറസ് മേഖലയിലാണ് 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 4.58-ഓടെയാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. 15 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിലെ മൗമെരെ തുറമുഖ നഗരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട പല റോഡുകളും തടസ്സപ്പെട്ടത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗെക്കിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഭവകേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് എത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇതിനാൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും 6.1 തീവ്രതയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക പടർത്തുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2000-ത്തോളം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിത്താമസിച്ചതായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
നിരവധി വീടുകളും സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നതായും പലയിടത്തും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും പതിവാണെന്ന് അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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