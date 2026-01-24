Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 5:30 PM IST

    കുടുംബ തർക്കം; യു.എസി​ൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഭാര്യയെയും മൂന്ന് ബന്ധുക്കളെയും യുവാവ് വെടിവെച്ചുകൊന്നു

    Indian Woman, 3 Relatives Shot Dead By Husband During Argument In US
    വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് സംസ്ഥാനമായ ജോർജിയയിൽ കുടുംബതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയടക്കം നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ലോറൻസ് വില്ലെ നഗരത്തിലാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. വെടിവെച്ചയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റയിൽ നിന്നുള്ള വിജയ് കുമാർ(51)ആണ് പ്രതി. വിജയ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ മീമു ദോഗ്ര(43), ഗൗരവ് കുമാർ(33), നിധി ചന്ദർ(37), ഹരീഷ് ചന്ദർ(38) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30ഓടെ പൊലീസിന് വെടിവെപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സന്ദേശം കിട്ടുന്നത്. പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നാലുപേരെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെടിയുണ്ടകളേറ്റതിന്റെ മാരകമായ മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

    വീടിന്റെ അലമാരയിൽ ഒളിച്ചതിനാലാണ് കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് 911 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയത്. കുട്ടികൾക്കാർക്കും പരിക്കുകളുമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

    TAGS:USshootingLatest News
    News Summary - Indian Woman, 3 Relatives Shot Dead By Husband During Argument In US
