    date_range 6 Dec 2025 10:07 PM IST
    date_range 6 Dec 2025 10:07 PM IST

    ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിനി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു

    ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിനി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ആ​ൽ​ബ​നി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി താ​മ​സ സ്ഥ​ല​ത്തെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ആ​ൽ​ബ​നി​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സ​ഹ​ജ റെ​ഡ്ഡി ഉ​ഡു​മ​ല ആ​ണ് (24) പൊ​ള്ള​​ലേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ച ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ, കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ഴി​യു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ക​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ലു​പേ​രെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യും പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ ഒ​രു യു​വ​തി മ​രി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

