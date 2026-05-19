യു.കെയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജൻ; 23-ാം വയസ്സിൽ മേയർ പദവിയിലെത്തി തുഷാർ കുമാർ!
23 കാരനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ തുഷാർ കുമാർ കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എൽസ്ട്രീ ആൻഡ് ബോറെഹാംവുഡ് ടൗൺ കൗൺസിലിന്റെ മേയറായി ചുമതലയേറ്റു. ലണ്ടനിലെ കിംഗ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ മേയർ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ലേബർ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായ തുഷാർ കുമാർ 2023-ലാണ് ഈ കൗൺസിലിൽ ചേർന്നത്. അതിനുശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ വലിയ പദവി ലഭിച്ചത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായി കാണുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്നിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച നാട്ടുകാർക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ തനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും തന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കടപ്പാടും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി".
തനിക്ക് മുൻപ് മേയറായിരുന്ന ഡാൻ ഒസാരോവ് നൽകിയ നല്ല മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ തുഷാർ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി ചുമതലയേറ്റ ലിൻഡ സ്മിത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് വരും വർഷങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും താൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ നാടിനെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൗൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തുഷാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ കൗൺസിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തനിക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ് നൽകിയത്.
ലണ്ടനിലെ പഠനകാലത്ത് സിവിക് ലീഡർഷിപ്പ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോർപ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരിശീലനമാണ് തന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും പൊതുസേവനത്തോടുള്ള തന്റെ താല്പര്യം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ ഈ ജീവിതകഥ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലീഡർഷിപ്പ് രംഗത്തേക്ക് വരാൻ വലിയൊരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ യു.കെ സർക്കാരിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് പെൻഷൻസിൽ പോളിസി അഡ്വൈസറായും ഒരു ദേശീയ എൽ.ജി.ബി.ടി.ക്യു പ്ലസ് (LGBTQ+) ചാരിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റായും പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള തുഷാർ കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സന്നദ്ധസേവനങ്ങളിലും എപ്പോഴും സജീവമാണ്.
തന്റെ മേയർ പദവിയുടെ കാലയളവിൽ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകുന്ന 'WD6 ഫുഡ് സപ്പോർട്ട്' എന്ന സംഘടനക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു.കെയിലെ വലിയ പാരമ്പര്യവും ആദരവുമുള്ള മേയർ പദവിയിലൂടെ നാട്ടിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കാനും കൗൺസിലിന്റെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനും തുഷാർ കുമാറിന് സാധിക്കും.
