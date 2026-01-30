Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എസിലേക്ക് മനുഷ്യക്കടത്ത്; ഇന്ത്യൻ വംശജനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: കാ​ന​ഡ​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രെ യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ടു​കാ​ര​നെ​തി​രെ യു.​എ​സ് കോ​ട​തി കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി.

    യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നാ​ലു കേ​സു​ക​ളി​ൽ ശി​വം എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക് നോ​ർ​തേ​ൺ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് കോ​ട​തി ഫെ​ഡ​റ​ൽ ജൂ​റി കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    2025 ജ​നു​വ​രി -ജൂ​ൺ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യു.​എ​സ്-​കാ​ന​ഡ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ക്ലി​ന്റ​ൺ കൗ​ണ്ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ത്ത് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ​ത്രം പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:UShuman traffickingindian origin
