Madhyamam
    World
    date_range 23 May 2026 7:45 AM IST
    date_range 23 May 2026 7:45 AM IST

    ഹാജിമാർ നാളെ മിനായിലേക്ക്; ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി

    മ​ക്ക: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വാ​നി​രി​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി. ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​വ​സാ​ന വി​മാ​നം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ 17 എം​ബാ​ർ​ക്കേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 34 ദി​വ​സ​ത്തെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 130ഓ​ളം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1,75,025 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 1,22,000 പേ​ർ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ഴി​യും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​മാ​ണെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 13,194 ഹാ​ജി​മാ​രും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 160ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​ണ് മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ഹാ​ജി​മാ​രെ മി​നാ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ശേ​ഷം ഹ​ജ്ജി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന ച​ട​ങ്ങാ​യ അ​റ​ഫാ സം​ഗ​മ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​റ​ഫാ ദി​നം.

    TAGS:indian pilgrimshajjArafah Day
    News Summary - Indian Hajj Pilgrims Reach Makkah, Head to Mina
