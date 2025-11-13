Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:06 PM IST

    ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ യു.എസ് ഉപരോധം

    ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ യു.എസ് ഉപരോധം
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 32 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ യു.​എ​സ് ഉ​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​റാ​ന്റെ ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യും ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​ന​വു​മാ​യി പ​ല​ത​ര​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​മെ, ഇ​റാ​ൻ, ചൈ​ന, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, യു.​എ.​ഇ, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും.

    ആ​ണ​വ-​ആ​ണ​വേ​ത​ര ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ധ​ന​കാ​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​റാ​ൻ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ആരോപിച്ചു. യു.​എ.​ഇ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘മാ​ർ​കോ ക്ലി​ഞ്ച്’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം സോ​ഡി​യം ക്ലോ​റേ​റ്റും സോ​ഡി​യം പെ​ർ​ക്ലോ​റേ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ‘ഫാം​ലെ​യി​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡി’​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:US Sanction
    News Summary - Indian firm among 32 entities, persons facing US sanctions for links to Iran’s missile programme
