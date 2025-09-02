Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    2 Sept 2025 11:26 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 11:26 PM IST

    ഇന്ത്യമായുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടും -യു.എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി

    scott Bessent
    സ്കോ​ട്ട് ബെ​സെ​ന്റ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഇ​ന്ത്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലെ വ്യാ​പാ​ര ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്കോ​ട്ട് ബെ​സെ​ന്റ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ റ​ഷ്യ​യെ​ക്കാ​ൾ ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യോ​ടും ചൈ​ന​യോ​ടു​മാ​ണെ​ന്നും ഫോ​ക്സ് ന്യൂ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ങ്ഹാ​യ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൂ​ട്ടാ​യ്മ (എ​സ്.​സി.​ഒ) പ്ര​ക​ട​ന​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​നും ചൈ​നീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി ​ജി​ൻ പി​ങ്ങും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​സ്.​സി.​ഒ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സ​മാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ട്ര​ഷ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, ഇ​ന്ത്യ-​യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്കും തീ​രു​വ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു​ക്രെ​യ്നി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റ​ഷ്യ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​പ​രോ​ധം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, യു.​എ.​ഇ, മൗ​റീ​ഷ്യ​സ്, യു.​കെ, നാ​ല് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ.​എ​ഫ്.​ടി.​എ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ബ​ന്ധം ക്ര​മേ​ണ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​​മ്പോ​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് അ​യ​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ചൈന ഐക്യം പ്രശ്നമെന്ന് ട്രംപി​ന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ്

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഇ​ന്ത്യ, റ​ഷ്യ, ചൈ​ന രാ​ഷ്ട്ര​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യം അ​ൽ​പം പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​െ​ന്റ വ്യാ​പാ​ര ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് പീ​റ്റ​ർ ന​വാ​രോ. അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, യു​ക്രെ​യ്ൻ എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും റ​ഷ്യ​ക്കൊ​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഏ​കാ​ധി​പ​തി​ക​ളാ​യ വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ, ഷി ​ജി​ൻ​പി​ങ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്തി​െ​ന്റ നേ​താ​വാ​യ മോ​ദി കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ജ്ജാ​ക​ര​മാ​ണ്. നി​ര​ർ​ഥ​ക​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​ത്. ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി ചൈ​ന​യു​മാ​യി ശീ​ത​യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും ചി​ല​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലും ഇ​ന്ത്യ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കെ, മോ​ദി എ​ന്താ​ണ് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ത​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും യൂ​റോ​പ്പി​െ​ന്റ​യും യു​ക്രെ​യ്​െ​ന്റ​യും ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​െ​ന്റ ആ​വ​ശ്യം മോ​ദി തി​രി​ച്ച​റി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യെ ച​ര​ക്കു​കൈ​മാ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ചൈ​ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

