Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര...
    India
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 6:57 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:02 PM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാറിന് ജീവൻ വെക്കുന്നു; ആറാംഘട്ട ചർച്ചക്കായി യു.എസ് സംഘം ഇന്ന് രാ​ത്രി ഡൽഹിയിലെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    Donald trump, PM Modi
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുവ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ മരവിച്ചുപോയ ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാറിന് ജീവൻ വെക്കുന്നു. വ്യാപാര കരാറി​ന്റെ ആറാംഘട്ട ചർച്ചക്കായി യു.എസ് ഉന്നതതല സംഘം ഇന്ന് അർധരാ​ത്രിയോടെ ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നാളെ മുതൽ ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കും.

    ചർച്ചക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബ്രെൻഡൻ ലിഞ്ചും സംഘവുമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഡൽഹിയിൽ എത്തുക. വ്യാപാര രംഗത്തെ യു.എസിന്റെ പ്രധാന ഇടനിലക്കാരനാണ് ലിഞ്ച്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വാണിജ്യ വകുപ്പിലെ സ്​പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാളാണ് ചർച്ച നടത്തുക.

    ആഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്താനായിരുന്നു ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും തീരുമാനം. എന്നാൽ തീരുവ വർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ചർച്ച നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടായി.

    വ്യാപാര കരാറിന് ജീവൻ വെക്കുമെന്ന തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞാഴ്ച വാണിജ്യ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. അനുകൂല പരിസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ ചർച്ച ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    തീരുവ വർധിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ-യു.എസ് ബന്ധം വഷളായത്. അതു കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ട്രംപ് രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. 'ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി വരും ആഴ്ചകളിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ട് മഹത്തായ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിജയകരമായ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്'. -എന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഇന്ത്യൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അമേരിക്ക ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം വ്യാപാര തീരുവ സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു. റ​ഷ്യ​യി​ൽ​ നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യാണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തി​യത്. സെപ്റ്റംബർ ഏ​ഴി​ന് ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ​ക്ക് പു​റ​മേ​യാ​ണി​ത്. ഇ​തോ​ടെയാണ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർന്നത്. ചെ​മ്മീ​ൻ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ഴ​ര ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ പ​കു​തി​യും അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiUS Trade TariffDonald TrumpLatest News
    News Summary - India-US Trade Talk resumes Tuesday
    Similar News
    Next Story
    X