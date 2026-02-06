Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര...
    World
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 8:19 AM IST

    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാറിന്റെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാറിന്റെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കി നാ​ല​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ. അ​തി​ന് ശേ​ഷം, ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മേ​ൽ ചു​മ​ത്തി​യ തീ​രു​വ 50ൽ​നി​ന്ന് 18 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്തി​മ ക​രാ​ർ മാ​ർ​ച്ച് പ​കു​തി​യോ​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കു മേ​ലു​ള്ള തീ​രു​വ കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യും വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് അ​ഗ​ർ​വാ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​രാ​റാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​രാ​റാ​ണ് തീ​രു​വ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ തീ​രു​വ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് തീ​രു​വ​യാ​ണ്, അ​ത് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഉ​ത്ത​ര​വ് മു​ഖേ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തീ​രു​വ​ക​ൾ ഇ​ഷ്‍ട​രാ​ജ്യ തീ​രു​വ​ക​ളാ​ണ്. ലോ​ക വ്യാ​പാ​ര സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അം​ഗ​രാ​ഷ്‍ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ളി​​ൽ ചു​മ​ത്തു​ന്ന തീ​രു​വ​യാ​ണ് ഇ​ഷ്‍ട​രാ​ജ്യ (എം.​എ​ഫ്.​എ​ൻ) തീ​രു​വ. അ​ത് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsINDIA-USADonald Trump
    News Summary - India-US trade deal joint statement within five days
    Similar News
    Next Story
    X