Madhyamam
    10 Dec 2025 11:50 PM IST
    ഇന്ത്യ-യു.എസ് വ്യാപാര കരാർ: അമേരിക്കൻ സംഘം ഇന്ത്യയിൽ

    Negotiations,Tariffs,Bilateral trade agreement ,Exports & market access,Economic diplomacy ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജയ്പുർ,
    ജ​യ്പൂ​ർ: അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘ​വു​മാ​യി താ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ഉ​പ​പ്ര​തി​നി​ധി റി​ക്ക് സ്വി​റ്റ്സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ണി​ജ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് അ​ഗ​ർ​വാ​ളു​മാ​യാ​ണ് സം​ഘം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര പ്ര​തി​നി​ധി ബ്രെ​ൻ​ഡ​ൻ ലി​ഞ്ചും, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദ​ർ​പ​ൻ ജെ​യി​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യും റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് 25 ശ​ത​മാ​നം പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ​യും ചു​മ​ത്തി​യ ശേ​ഷം വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘ​ത്തി​െ​ന്റ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ര​വാ​ണ് ഇ​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ ചി​ലി​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ളും ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ടോ​ഡ് മ​ക് ക്ലേ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ത്തും.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ, പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി നി​ർ ബ​ർ​ക്ക​ത്തും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

