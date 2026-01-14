Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 6:45 AM IST

    അഫ്ഗാനുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപാട് നിർത്തിവെച്ചില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

    India-Afghanistan trade deal
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​റാ​നി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ള്ളി.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ‍്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​കി​സ്താ​നി പ്രൊ​പ​ഗ​ണ്ട അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച വ്യാ​ജ ക​ത്താ​ണ് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​സ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ഫാ​ക്ട് ചെ​ക്ക് വി​ഭാ​ഗം ഈ ​ക​ത്ത് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് 318.91 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഫ്ഗാ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി 689.81 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ്.

    Show Full Article
