റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ; മൂന്നിന വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെച്ചു

റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ; മൂന്നിന വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെച്ചുtext_fields
കീവ്: റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി മൂന്നിന വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവെച്ച് ഇന്ത്യ. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, കരിങ്കടൽ വഴിയുള്ള ധാന്യ-ഊർജ്ജ ചരക്കുനീക്കം തടസ്സമില്ലാതെ നിലനിർത്തുക, വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണമായി നിർത്തലാക്കുക എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവെച്ച പദ്ധതിയുടെ കാതൽ.
കഴിഞ്ഞ മാസം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ നടത്തിയ സന്ദർശന വേളയിലാണ് ഈ സമഗ്ര സമാധാന പദ്ധതി യുക്രൈൻ നേതൃത്വത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറിയത്. ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതികളെക്കാൾ സമഗ്രവും പ്രായോഗികവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശമെന്ന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
'ഇന്ത്യയുടേത് ഏറ്റവും സമഗ്രമായ പദ്ധതി': യുക്രൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി
തുർക്കിയും ഈജിപ്തും കരിങ്കടലിലെ ധാന്യ കയറ്റുമതിയും വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചതെങ്കിൽ, അമേരിക്കയുടെ പദ്ധതി ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഊർജ്ജ-തുറമുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും കരിങ്കടലിലെ സ്വതന്ത്ര ചരക്കുനീക്കവും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം.
വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമഗ്രവും വിശാലവുമായത് ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് കീവിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും കരിങ്കടലിലെ വെടിനിർത്തലും ഒന്നിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് യുക്രൈൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപായി മോസ്കോയിൽ നടന്ന 'വാൽദായ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലബ്ബി'ന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പരസ്യമായി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ഇരുപക്ഷത്തിനും സ്വീകാര്യമായ ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മോദിക്കുള്ളതെന്നും, നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- 1. ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളുടെ സുരക്ഷ: വൈദ്യുതി, ഇന്ധന, റിഫൈനറി, തുറമുഖ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം നിർത്തുക.
- 2. കരിങ്കടൽ ചരക്കുനീക്കം: ധാന്യങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിലും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സുഗമമായി നിലനിർത്തുക.
- 3. വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ: സിവിലിയൻ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള സൈനിക ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുക.
- ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം: 5 ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണം, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ, യു.എസ് 'SRIA' ഉപരോധ ഭീഷണി എന്നിവ മറികടക്കുക.
ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന താത്പര്യങ്ങൾ: ഇന്ധന സുരക്ഷയും പൗരന്മാരുടെ ജീവനും
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി ഇത്രയധികം നയതന്ത്ര സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ നിർണായകമായ സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കിടെ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കരിങ്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വാണിജ്യ കപ്പലുകളിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ബോംബിംഗ് അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.
ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം: ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 30 ശതമാനത്തോളവും കരിങ്കടൽ തുറമുഖങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോവോറോസിസ്ക് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഇന്ധന വരവ് കുറയുകയും കപ്പൽ ചരക്കുകൂലി കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ് ഉപരോധ ഭീഷണി: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ 100 ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 'സാംങ്ഷനിംഗ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട്' ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ അമേരിക്കയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യ-യുക്രൈൻ മേഖലയിൽ ഒരു വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമായാൽ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള ഈ കടുത്ത ഉപരോധ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും.
വെറുമൊരു ഉപദേശക റോളിൽ ഒതുങ്ങാതെ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായും നേരിട്ടുള്ള നിർണായക ചർച്ചകളിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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