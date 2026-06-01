    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 10:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 10:33 PM IST

    ഇന്ത്യ-ഒമാൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ (സെ​പ- സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ) ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി​യു​ടെ​യും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​നെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് പി.​ടി.​ഐ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലെ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ വ​ഴി ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, ലെ​ത​ർ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ, കാ​യി​ക വി​നോ​ദ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​കു​തി ഇ​ള​വു​ക​ളോ​ടെ വ​ലി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മും​ബൈ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ർ​ണ-​ര​ത്ന ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​ദ്യ 10 ബാ​ച്ച് ച​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക നി​കു​തി​യി​ള​വു​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ.

    ഒ​മാ​ന്റെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക തു​റ​മു​ഖ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മാ​യി ഈ ​ക​രാ​ർ മാ​റും. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 10.61 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 11.18 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS: trade, India, Oman
    News Summary - India-Oman Free Trade Agreement comes into effect
