Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ്...
    World
    Posted On
    date_range 28 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 April 2026 6:01 AM IST

    ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് വ്യാപാര കരാറായി

    text_fields
    bookmark_border
    തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​വ ഇ​ല്ലാ​തെ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാം
    ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് വ്യാപാര കരാറായി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വാ​ണി​ജ്യ, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശ​ക്തി​പ​ക​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡും സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഭാ​ര​ത് മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ടൊ​ഡ് മ​ക്ലേ​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​യി​ൽ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റെ​ന്നാ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ ല​ക്‌​സ​ൻ എ​ക്‌​സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ ക​രാ​റി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ അ​വ​സ​രം തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് 2010ൽ ​തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​മ്പ​ത് റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് 2015ൽ ​വ​ഴി​മു​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ വിസ

    വി​ദ​ഗ്‌​ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​താ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ൽ വി​സ​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ​ഗ്‌​ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ക​രാ​ർ തു​റ​ക്കു​ക. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന 5000 വി​സ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​ദ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി തീ​രു​വ​ര​ഹി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഓ​ഷ്യാ​ന രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള മ​ദ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​വ ഇ​ള​വോ​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തും, തീ​രു​വ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഇ​ന്ത്യ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ

    ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും ചെ​റു​കി​ട, സൂ​ക്ഷ്മ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക്ഷീ​രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മൃ​ഗോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ചെ​മ്പ്, അ​ലൂ​മി​നി​യം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന് ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പാ​ൽ, ക്രീം, ​യോ​ഗെ​ർ​ട്ട് മു​ത​ലാ​യ ക്ഷീ​രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൃ​ത്രി​മ തേ​ൻ മു​ത​ലാ​യ​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്. ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ടി​ക്കോ​പ്പു​ക​ൾ, വ​ജ്രം, ആ​ഭ​ര​ണം, അ​ലൂ​മി​നി​യം മു​ത​ലാ​യ​വ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​യു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നു​ള്ള നേ​ട്ടം

    സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന അ​ന്നു മു​ത​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്‍റെ 54.11 ശ​ത​മാ​നം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ തീ​രു​വ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കും. ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി, ക​മ്പി​ളി, ക​ൽ​ക്ക​രി, വ​നോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തീ​രു​വ ഇ​ള​വ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ അ​വ ല​ഭ്യ​മാ​കും. കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വെ​ക്കാ​ഡോ, ആ​പ്പി​ൾ, കി​വി ഫ്രൂ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തേ​ൻ, മി​ൽ​ക്ക് അ​ൽ​ബൂ​മി​ൻ മു​ത​ലാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​രു​വ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും. താ​രി​ഫ്-​റേ​റ്റ​ഡ് ക്വോ​ട്ട​യി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​വ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. മ​ത്സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തീ​രു​വ തീ​ർ​ത്തും ഇ​ല്ലാ​താ​കും.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​രു​മ്പ്, ഉ​രു​ക്ക്, സ്ക്രാ​പ് അ​ലൂ​മി​നി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​രു​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:new zealandtradeWorld NewsagreementIndia NewsIndia
    News Summary - India-New Zealand trade agreement signed
    Next Story
    X