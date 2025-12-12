Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 10:49 PM IST

    സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ: ചർച്ച ഊർജിതമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും

    സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ: ചർച്ച ഊർജിതമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ടോ​ഡ് ​മ​ക്​​ക്ലെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി പീ​യു​ഷ് ഗോ​യ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    വ്യാ​പാ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ​നി​ർ​ണാ​യ​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യെ​ന്ന് പീ​യു​ഷ് ഗോ​യ​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച ഇ​തി​ന​കം നാ​ലു റൗ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് 130 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പോ​യ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 49 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മാ​ണി​ത്. 2.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ ശ​രാ​ശ​രി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി തീ​രു​വ. വ​സ്ത്രം, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ന്ന്, ശു​ദ്ധീ​കൃ​ത പെ​ട്രോ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ൾ, ജ​ല​സേ​ച​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രു​മ്പ്, ഉ​രു​ക്ക്, പേ​പ്പ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ചെ​മ്മീ​ൻ, വ​ജ്രം, ബ​സ്മ​തി അ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - India, New Zealand discuss ways to fast-track FTA talks
