Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്ത്യ യു.എസിൽ നിന്ന്...
    World
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:52 AM IST

    ഇന്ത്യ യു.എസിൽ നിന്ന് വൻ തീരുവ ഈടാക്കി; തിരിച്ച് തീരുവ ഈടാക്കാതിരുന്നത് വിഡ്ഡിത്തമെന്ന് ട്രംപ്

    text_fields
    bookmark_border
    Donald trump
    cancel
    camera_alt

    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ കാലങ്ങളായി യു.എസിൽനിന്ന് വൻ തീരുവ ഈടാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു പക്ഷത്തിന് മാത്രം ഗുണമുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തന്റെ കാലത്തോടെയാണ് അതിൽ മാറ്റം വന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

    വൻ തീരുവ ഈടാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്ക് നല്ല വ്യാപാരം ലഭിച്ചു. യു.എസ് തിരിച്ച് വൻ തീരുവ ഈടാക്കാതിരുന്നത് വിഡ്ഡിത്തം നിറഞ്ഞ സമീപനമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യക്കുമേൽ അടുത്തിടെ ചുമത്തിയ വൻ തീരുവയിൽ ഇളവുണ്ടാവുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിരുന്നു ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

    ഇന്ത്യ ഉയർന്ന തീരുവ ഈടാക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണമായി ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ ബൈക്കുകളുടെ വ്യാപാരം ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 200 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നതിനാൽ ബൈക്കുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഉയർന്ന തീരുവ നൽകേണ്ടി വരുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

    ട്രംപ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവകളിൽ പലതും നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് യു.എസ് ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധിച്ചിരന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുന്നതായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവ്.

    നേരത്തെ, ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന് അനിനിയന്ത്രിതമായി തീരുവ ചുമത്താൻ അധികാരമില്ലെന്ന് കീഴ്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വിധിക്കെതിരെ ട്രംപ് അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ വ്യാപാരനയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പീൽ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഉത്തരവ്.

    1970ലെ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവർ ആക്ടിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ട്രംപ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ തീരുവ ചുമത്തുന്നത്. എന്നാൽ, വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ ഉ​പരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

    നേരത്തെ, റ​ഷ്യ​യി​ൽ​ നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വന്നിരുന്നു. ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ​ക്ക് പു​റ​മേ​യാ​ണ് ഇ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രും.

    ചെ​മ്മീ​ൻ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ഴ​ര ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ പ​കു​തി​യും അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USWorld NewsTrade TariffsIndiaDonald TrumpLatest News
    News Summary - India imposes huge tariffs on US -Trump
    Similar News
    Next Story
    X