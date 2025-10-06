Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇ​ന്ത്യ-​ഇ.​യു...
    World
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:53 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ-​ഇ.​യു വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ: അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ടം ച​ർ​ച്ച ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    ഡിസം​ബ​റി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    ഇ​ന്ത്യ-​ഇ.​യു വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ: അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ടം ച​ർ​ച്ച ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ത​മ്മി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം ച​ർ​ച്ച തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ബ്ര​സ​ൽ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കാ​തെ ത​​ന്നെ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും വാ​ണി​ജ്യ​വും നി​ക്ഷേ​പ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ട്രേ​ഡ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മാ​റോ​സ് സെ​ഫ്കോ​വി​ക്കു​മാ​യി ഈ ​മാ​സ​മ​വ​സാ​നം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​വെ​ച്ച് പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​​ശേ​ഷം 2022 ജൂ​ണി​ലാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നും ച​ർ​ച്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​പ​ണി​ക​ൾ ഏ​ത് അ​ള​വ് വ​രെ തു​​റ​ന്നു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 2013ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ തീ​രു​വ ഇ​ള​വാ​ണ് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, വൈ​ൻ, സ്പി​രി​റ്റ്, മാം​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും നി​കു​തി ഇ​ള​വ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​സ്​​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, സ്റ്റീ​ൽ, പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newstrade dealEuropeIndiaLatest News
    News Summary - India-EU trade deal
    Similar News
    Next Story
    X