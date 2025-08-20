Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    20 Aug 2025 10:30 PM IST
    20 Aug 2025 10:30 PM IST

    ഭൗ​തി​ക അ​ട​യാ​ളം വേണ്ട; അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ-​ചൈ​ന ധാ​ര​ണ

    നി​യ​മ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ശ്ച​യി​ക്കലാണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    Prime Minister Narendra Modi held talks with Chinese foreign minister Wang Yi
    camera_altചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ​ശ​ങ്ക​റും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ലും ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി വാ​ങ് യി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    ഭൗ​തി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ നി​യ​മ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി നി​ശ്ച​യി​ക്കലാണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നും കൈ​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്കും മാ​ന​സ​സ​രോ​വ​റി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ചൈ​ന​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഷാ​ങ്ഹാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ലി​പു​ലേ​ഖ് പാ​സ്, ഷി​പ്കി ലാ, ​നാ​ഥു​ല പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി വ്യാ​പാ​രം വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    അ​തി​ർ​ത്തി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​തി​നു പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

