India and China agree to resume direct air services & Kailash Mansarovar Yatra' after five years up n down from this summer 🇮🇳🔥#China #Beijing #kailashmansarovar #India #KailashMansarovarYatra #IndiaChinaTies #ChineseNewYear #DeepSeek pic.twitter.com/qwCAJ3glkv