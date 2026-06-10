യു.എസിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സി.ഇ.ഒയും

യു.എസിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സി.ഇ.ഒയുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരത്വം റദ്ദാക്കൽ നടപടിയിൽ യുഎസ് പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന 17 അമേരിക്കക്കാരിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സി.ഇ.ഒയും.വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ, വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചോ പൗരത്വം നേടിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിദേശത്ത് ജനിച്ച യുഎസ് പൗരന്മാരെയും, അക്രമപരവും ലൈംഗികവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ട്രംപ് പൗരത്വം റദ്ദാക്കൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് മുതൽ വയർ വഞ്ചന, കുടിയേറ്റ തട്ടിപ്പ് വരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കുറ്റാരോപിതരായ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.ന്യൂജേഴ്സിയിൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫിംഗ് കമ്പനിയായ മാഗ്നവിഷൻ എൽ.എൽ.സിയുടെ സി.ഇ.ഒ നീരജ് ശർമ്മയാണ് പൗരത്വം റദ്ദാക്കൽ നടപടി നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ. 11 വ്യാജ എച്ച് 1 ബി വിസ അപേക്ഷകളിൽ ശർമ്മ ഒപ്പിട്ടതായി ന്യായ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
2017 ഡിസംബറിലാണ് ശർമ്മ യുഎസ് പൗരത്വം നേടിയത്.എന്നാൽ 2015 നും 2017 നും ഇടയിൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വിസ തട്ടിപ്പിലാണ് ശർമ്മ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി പൗരത്വം നേടിയെന്ന് വാദിച്ച് നീതിന്യായ വകുപ്പ് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കെതിരായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്രമപരമോ ഗുരുതരമോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് 16 പേരുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാനും നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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