വധശിക്ഷകളിൽ വർധനവ്; ഒൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2023-ൽ

വധശിക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്. 2015 ന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിയ വധശിക്ഷകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതായി ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനസ്റ്റി ഇന്‍റർനാഷണൽ അറിയിച്ചു. 16 രാജ്യങ്ങളിലായി 2023ൽ 1,153 പേരെ വധിച്ചതായി ആംനസ്റ്റി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. മുൻവർഷത്തെ 883ൽ നിന്ന് 31 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി.

ഏറ്റവുമധികം വധശിക്ഷകളിൽ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇറാനിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. 2023-ൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യത്ത് 853 പേരെങ്കിലും വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 48 ശതമാനം വർധന. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായവരിൽ 24 സ്ത്രീകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളായിരുന്ന അഞ്ച് പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറാൻ അധികാരികൾ മനുഷ്യജീവനോട് തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും

മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള വധശിക്ഷകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആംനസ്റ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആഗ്നസ് കാലമർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 172 വധശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കിയ സൗദി അറേബ്യയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 2022ൽ സൗദി അറേബ്യ ഒറ്റ ദിവസം 81 പേരുടെ വധശിക്ഷയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. സൊമാലിയയിലും യു.എസിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം വധശിക്ഷ യഥാക്രമം 38 ഉം 24 ഉം ആയി ഉയർന്നു. 2024-ൽ ടെക്‌സാസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വധശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കിയത്. ബെലാറസ്, ജപ്പാൻ, മ്യാൻമർ, ദക്ഷിണ സുഡാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 2023 ൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുതിയ വധശിക്ഷകളുടെ എണ്ണം 20 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,428 ആയി. ചൈന, ഉത്തര കൊറിയ, വിയറ്റ്‌നാം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷയുടെ ഉപയോഗം രഹസ്യമായി തുടരുന്നുണ്ട്. ചൈനയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം അജ്ഞാതമാണെങ്കിലും ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, യു.എസ്.എ എന്നിവയെക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, കുവൈറ്റ്, മ്യാൻമർ, പലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ 2022-ൽ വധശിക്ഷ പുനരാരംഭിച്ചതായും ആംനസ്റ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വധശിക്ഷകൾ വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വധശിക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ കുറവ് വന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും ജർമ്മനിയിലെ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിന്‍റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജൂലിയ ഡക്രോവ് വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം 144 രാജ്യങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമോ പ്രായോഗികമായോ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Increase in executions; The most in nine years in 2023