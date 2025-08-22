Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:25 PM IST

    ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ലാ​ഹോ​ർ: ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ ഷ​ഹ്‌​റാ​സ് ഖാ​നെ 2023 മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ലെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ കേ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് പൊ​ലീ​സ്. കാ​യി​ക​താ​ര​മാ​യ ഷ​ഹ്‌​റാ​സ് ഖാ​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും സി​വി​ലി​യ​ൻ വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്ത് കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ തെ​ഹ്‌​രീ​കെ ഇ​ൻ​സാ​ഫ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ജോ​ലി​ക്കാ​രെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി ആ​രോ​പി​ച്ചു. മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ലെ ക​ലാ​പ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ ഹ​സ​ൻ നി​യാ​സി​യെ നേ​ര​ത്തേ സൈ​നി​ക കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്.

