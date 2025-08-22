ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അനന്തരവൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ലാഹോർ: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അനന്തരവൻ ഷഹ്റാസ് ഖാനെ 2023 മേയ് ഒമ്പതിലെ പ്രക്ഷോഭ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. കായികതാരമായ ഷഹ്റാസ് ഖാന് രാഷ്ട്രീയവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സിവിലിയൻ വേഷത്തിലെത്തിയ പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ വീടിന്റെ വാതിൽ തകർത്ത് കിടപ്പുമുറിയിൽനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാർട്ടിയായ പാകിസ്താൻ തെഹ്രീകെ ഇൻസാഫ് പ്രതികരിച്ചു.
ജോലിക്കാരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. മേയ് ഒമ്പതിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മറ്റൊരു അനന്തരവൻ ഹസൻ നിയാസിയെ നേരത്തേ സൈനിക കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇമ്രാൻ ഖാൻ 2023 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ ജയിലിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register