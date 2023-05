cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി വ​ള​പ്പി​ൽ ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന​ത് വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ. പാ​ക് തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ കോ​ട​തി​യാ​ണ് മാ​ർ​ച്ച് 18ന് ​ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോ​ട​തി സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ഴു കേ​സു​ക​ളി​ൽ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ബോ​ണ്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു ജാ​മ്യം.

എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷം തു​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹൈ​കോ​ട​തി വ​ള​പ്പി​ൽ അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റേ​​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ഇം​റാ​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. അ​ഴി​മ​തി കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കും മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം തേ​ടി​യും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ 70കാ​ര​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ന്ന നി​ര​വ​ധി അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന വ​ധ​ശ്ര​മ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ സൈ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്നു വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 140ലേ​റെ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഇം​റാ​നെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​ത​നി​ന്ദ, കൊ​ല​പാ​ത​കം, അ​ക്ര​മം, അ​തി​ക്ര​മ​​ത്തി​ന് പ്രേ​ര​ണ ന​ൽ​ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​ട​ക്കം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ കേ​സു​ക​ളും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും ചൈ​ന, ​റ​ഷ്യ, അ​ഫ്ഗാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്നും ഇം​റാ​ൻ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരു​ടെ അറസ്റ്റ് പതിവ് ഹുസൈൻ ശഹീദ് സുഹ്റവർധി: 1962: അയ്യൂബ്ഖാന്റെ പട്ടാള അട്ടിമറി എതിർത്തതിന് അറസ്റ്റ്. സുൽഫിക്കർ അലി ഭുട്ടോ: 1977: വധഗൂഢാലോചനക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ്. കോടതി മോചിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. 1979ൽ തൂക്കിലേറ്റി. ബേനസീർ ഭൂട്ടോ: 1985: ജനറൽ സിയാഉൽഹഖിന്റെ പട്ടാളഭരണകൂടം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 90 ദിവസം വീട്ടുതടങ്കൽ. പിന്നീടും വീട്ടുതടങ്കലും നിരവധി തവണ അറസ്റ്റ് വാറന്റുകളും. നവാസ് ശരീഫ്: 2007, 2018: പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം പാകിസ്താനിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാടുകടത്തി. തിരിച്ചെത്തിയശേഷം വീണ്ടും ജയിലിൽ അടച്ചു. ഷാഹിദ് അബ്ബാസി: 2019 അഴിമതി ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചു. 2020ൽ ജാമ്യം. ഷഹബാസ് ശരീഫ്: 2020: കള്ളപ്പണക്കേസിൽ ജയിലിൽ. ഏഴു മാസത്തിനുശേഷം മോചനം. Show Full Article

