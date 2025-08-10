Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:28 PM IST

    ഇംറാൻ ഖാന്റെ അപ്പീൽ ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും

    ഇംറാൻ ഖാന്റെ അപ്പീൽ ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും
    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ന് ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ പാ​ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. 2023 മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ന് ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ട്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ലാ​ഹോ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്.

    സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് യഹ്‍യ അഫ്രീദി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ​അപ്പീൽ പരിഗണിക്കുക.

    TAGS:appealPakistanImran Khan
    News Summary - Imran Khan's appeal to be heard on Tuesday
