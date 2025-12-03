Begin typing your search above and press return to search.
    അസീം മുനീറിന്‍റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​നാ​ശ​ക​രം -ആഞ്ഞടിച്ച് ഇംറാൻ ഖാൻ

    സഹോദരിയുമായുള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​ ഇം​റാ​ന്റെ എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റ്
    അസീം മുനീറിന്‍റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​നാ​ശ​ക​രം -ആഞ്ഞടിച്ച് ഇംറാൻ ഖാൻ
    ലാ​ഹോ​ർ: പാ​കി​സ്താ​ൻ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി അ​സീം മു​നീ​റി​നെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം വ​ഷ​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​നീ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ ഇം​റാ​ൻ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മു​നീ​റി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ​യും നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യു​ടെ​യും ത​ക​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ത​ന്നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും അ​ന്യാ​യ​മാ​യി ത​ട​വി​ലി​ട്ട മു​നീ​ർ പു​റം​​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ വ​ഴി​യും അ​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇം​റാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ റാ​വ​ൽ​പി​ണ്ടി​യി​ലെ ആ​ദി​യാ​ല ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 73കാ​ര​നാ​യ ഇം​റാ​ൻ​ഖാ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ഉ​സ്മ ഖാ​നും അ​ലീ​മ ഖാ​നും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇം​റാ​​​നെ കാ​ണാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച ഇ​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇം​റാ​നെ കാ​ണാ​ൻ ഉ​സ്മ ഖാ​ന് അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇം​റാ​ന്റെ എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റ് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​സീം മു​നീ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി യു​ദ്ധം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു -ഇം​റാ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി

    ക​റാ​ച്ചി: പാ​കി​സ്താ​ൻ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി അ​സീം മു​നീ​ർ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക ചി​ന്താ​ഗ​തി​യു​ള്ള​യാ​ളും തീ​​വ്ര മ​ത​വാ​ദി​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി യു​ദ്ധം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ൻ പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​​ന്റെ ​സ​ഹോ​ദ​രി അ​ലീ​മ ഖാ​ൻ. മി​ത​വാ​ദി​യാ​യ ഇം​റാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ലീ​മ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ‘ഇം​റാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ത്തി​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​​പ്പോ​ൾ പോ​ലും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ഇം​റാ​​ന്റെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ, അ​സീം മു​നീ​റി​ന്റെ കാ​ര്യം അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​രു​ടെ സ​ഖ്യ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​യാ​ൾ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്’ -സ്കൈ ​ന്യൂ​സി​ലെ ‘ദ ​വേ​ൾ​ഡ് വി​ത്ത് യ​ൽ​ദ ഹ​കീം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ലീ​മ ഖാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Asim MunirImran Khan
