പാക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാൻ ഖാന് വെടിയേറ്റു VIDEO

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇംറാൻ ഖാന് വെടിയേറ്റു. കാലിലാണ് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി റാലിക്കിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. അക്രമി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

The guy who shot fired. Thanks to those guys who were stopping him. 🙏 May Allah keep everyone safe. #ImranKhan pic.twitter.com/U2ouHxSl8T

Imran Khan survives an attack Alhamdollilah - he has been hurt by a burst from a pistol - reportedly 6 shots fired - seen being shifted from the container into an armoured jeep. courtesy #Geo . The attacker been arrested . #ImranKhan pic.twitter.com/liVILWurUu