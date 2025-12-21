Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Dec 2025 11:15 PM IST
    21 Dec 2025 11:15 PM IST

    17 വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ: രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഇംറാൻ ഖാൻ

    അ​​ഡി​​യാ​​ല ജ​​യി​​ലി​​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇം​റാ​ൻ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    17 വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ: രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഇംറാൻ ഖാൻ
    ഇ​​സ്‍ലാ​​മാ​​ബാ​​ദ്: ര​ണ്ടാം തോ​​ഷ​​ഖാ​​ന അ​​ഴി​​മ​​തി​ക്കേ​​സി​​ൽ ത​നി​ക്കും ഭാ​​ര്യ ബു​​ഷ്‌​​റ ബീ​​ബി​​ക്കും 17 വ​​ർ​​ഷം ത​​ട​​വു​​ശി​​ക്ഷ വി​​ധി​​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ​രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ.

    റാ​​വ​​ൽ​​പി​​ണ്ടി​​യി​​ലെ അ​​ഡി​​യാ​​ല ജ​​യി​​ലി​​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇം​റാ​ൻ ത​ന്നെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ‘എ​ക്സ്’ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യാ​ണ് പു​റം​ലോ​ക​മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 2021ൽ ​​സൗ​​ദി സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ൽ​നി​​ന്ന് ല​​ഭി​​ച്ച സ​​മ്മാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ത​​ട്ടി​​പ്പ് ന​​ട​​ത്തി​​യെ​​ന്നാ​​ണ് ര​​ണ്ടാം തോ​​ഷ​ഖാ​​ന കേ​​സ്.

    വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ.

    TAGS:PakistanImran Khan
