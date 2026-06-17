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    World
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 5:24 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 5:24 PM IST

    ലബനാനിൽ ഉടനടി വെടിനിർത്തണം; യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജി7 കൂട്ടായ്മ

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    ലബനാനിൽ ഉടനടി വെടിനിർത്തണം; യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജി7 കൂട്ടായ്മ
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    ഫ്രാൻസ്: ലബനാനിൽ ഉടനടി വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ലോകനേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനം. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക സമാധാന കരാറിനെയും ജി7 സ്വാഗതം ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച സ്വിസ് അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ താൽക്കാലിക കരാർ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    ഏഴായിരത്തിലധികം പേരുടെ ജീവനപഹരിച്ച യുദ്ധത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ ഈ കരാർ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, ഇന്ധന വിതരണത്തിന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റ് സാധ്യതകൾ വിപുലീകരിക്കാനും ജി7 നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ ഭീഷണികൾ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും അവർ ആണവായുധം കൈക്കലാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജി7 സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന് തന്റെ സമാധാന കരാർ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായി ഉച്ചകോടി മാറി. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളിൽ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ആരും പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല.

    യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറാന്റെ പരമാധികാര ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും അധികാരത്തിലുണ്ട്. അവരുടെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ശേഷി തകർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ലബനാനിലെ ഹിസ്ബുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള ഇറാന്റെ പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കാനും യുഎസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രംപിന് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

    യുദ്ധത്തിൽ ഇറാന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഇസ്രായേൽ ലബനാനിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തിയത്. നിലവിൽ തെക്കൻ ലബനാന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇവിടെനിന്ന് പത്തുലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് പലായനം ചെയ്തത്.

    ലബനാനിലെ അധിനിവേശം ഇസ്രായേൽ അവസാനിപ്പിക്കാതെ സ്ഥിരമായൊരു സമാധാന കരാറിന് ഇറാൻ തയ്യാറാവില്ല. ലബനാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാട്. ഇതോടെ യുഎസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ഉച്ചകോടിയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ ട്രംപ് പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടികളിൽ താൻ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രസിഡന്റും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിനോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

    വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 80 ഡോളറിന് താഴെയെത്തി. യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ എണ്ണയ്ക്കുമേലുള്ള稳 ഉപരോധങ്ങൾ യുഎസ് നീക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണയെത്തുമെങ്കിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എണ്ണ-വാതക ഉൽപ്പാദനം പഴയ നിലയിലാകാൻ മാസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ ഇറാന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി അയൽരാജ്യങ്ങളായ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ 300 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഫണ്ട് നൽകുമെന്നും കരാറിലുണ്ട്.

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    TAGS:G7 SUMITLabanancease fireTrumpism
    News Summary - Immediate ceasefire in Lebanon; G7 welcomes US-Iran peace deal
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