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    World
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 5:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 5:28 PM IST

    മിനസോട്ടയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൈമറിയിൽ വൻ വിജയവുമായി ഇൽഹാൻ ഉമർ

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    US Congresswoman Ilhan Omar addressing supporters at a campaign event
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    ഇൽഹാൻ ഉമർ

    വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് മിനസോട്ടയിലെ അഞ്ചാം കോൺഗ്രഷണൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രസീവ് നേതാവും ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രതിനിധിയുമായ ഇൽഹാൻ ഉമറിന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രൈമറിയിൽ മികച്ച വിജയം. 80 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ഇൽഹാൻ ഉമർ അഞ്ചാം ഊഴത്തിനായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പിച്ചത്.

    മുൻ ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജൂലി ട്രാംഗ് ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇൽഹാൻ ഉമറിന്റെ വിജയം. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇൽഹാൻ ഉമറിന് 1,22,000-ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

    റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറിയിൽ ജോൺ നാഗൽ വിജയിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയായ മിനസോട്ടയിൽ നവംബറിൽ നടക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇൽഹാൻ ഉമർ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ സൊമാലിയൻ-അമേരിക്കൻ വനിതയും ആദ്യ മുസ്ലീം വനിതകളിൽ ഒരാളുമായ ഇൽഹാൻ ഉമർ, പാർട്ടിയിലെ പ്രോഗ്രസീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രമുഖ മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിലെ 'ദി സ്ക്വാഡ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരോഗമനചിന്താഗതിക്കാരായ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രധാന അംഗം കൂടിയാണ് ഇവർ.

    വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക ക്ഷേമ മേഖലകളിലെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും ശക്തമായ നിലപാടുകളുമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇൽഹാന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചത്. സൊമാലിയയിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥിയായി അമേരിക്കയിലെത്തി യുഎസ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് വളർന്ന ഇൽഹാൻ ഉമറിന്റെ ഈ മിന്നുന്ന വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

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    TAGS:MinnesotaIlhan OmarUS elecion
    News Summary - Ilhan Omar Wins Democratic Primary in Minnesota's 5th District
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