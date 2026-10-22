സുരക്ഷാഭീതി; വാഷിങ്ടണിലെ വീട് ഒഴിയുമെന്ന് ട്രംപ് വിമർശക ഇൽഹാൻ ഉമർtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയ വാഷിങ്ടണിലെ വീട് ഒഴിയുമെന്ന് യു.എസ് ജനപ്രതിനിധിസഭാംഗവും ട്രംപ് വിമർശകയുമായ ഇൽഹാൻ ഉമർ. റെയ്ഡിനെത്തുടർന്ന് വീടിനുനേരെയുണ്ടായ ശ്രദ്ധ അവിടെ സുരക്ഷിതയല്ലെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കിയതായി അവർ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇൽഹാന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കുടിയേറ്റ രേഖകളിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് ഫെഡറൽ അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ചില ബന്ധുക്കൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ജൂറി സമൻസും നൽകിയതായി അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ഒരാൾ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.
സോമാലിയയിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് യു.എസ് പൗരത്വം നേടിയ ഇൽഹാൻ, റെയ്ഡിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ അഭിമുഖത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു. ‘തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്’ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. തന്നോട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പകതീർക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
മിനിസോടയിൽനിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പുരോഗമനപക്ഷ നേതാവായ ഇൽഹാൻ, പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ കടുത്ത വിമർശകയാണ്. ട്രംപിന്റെ നിരന്തര വിമർശനങ്ങൾക്കും അവർ വിധേയയായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നവർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെയും സെനറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം നിർണയിക്കുന്ന നവംബർ മൂന്നിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയുള്ള പരിശോധന തന്നെ ഉലച്ചതായി ഇൽഹാൻ പറഞ്ഞു. ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള, മിനിയാപൊളിസ് കേന്ദ്രമായ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്ന അവർ സീറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.