Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 6:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:15 PM IST

    ഇസ്രായേൽ തുറമുഖ നഗരം അഷ്‌ദോദിലേക്ക് റോക്കറ്റാക്രമണം

    ഏപ്രിൽ ആറിനുശേഷം അഷ്‌ദോദിലുണ്ടായ ആദ്യ ആക്രമണം
    ഇസ്രായേൽ തുറമുഖ നഗരം അഷ്‌ദോദിലേക്ക് റോക്കറ്റാക്രമണം
    തെൽ അവീവ്: ഗസ്സയിൽ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ നഗരമായ അഷ്‌ദോദിലേക്ക് റോക്കറ്റാക്രമണം. അഷ്‌ദോദിലേക്ക് രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം (ഐ.ഡി.എഫ്) പറയുന്നു. വടക്കൻ ഗസ്സ മുനമ്പിൽനിന്നാണ് തങ്ങളുടെ തുറമുഖ നഗരത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റുകൾ വന്നതെന്നും ഐ.ഡി.എഫ് ആരോപിക്കുന്നു.

    ഒരു റോക്കറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് തുറന്ന പ്രദേശത്ത് പതിച്ചു. ഏപ്രിൽ ആറിനുശേഷം അഷ്‌ദോദിൽ ആദ്യമായാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. പരിക്കുകളോ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.


    TAGS:IsraelRocket attackIDFGaza Genocide
