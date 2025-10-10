Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ...
    World
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 4:30 PM IST

    ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം; കരാർ പ്രകാരമുള്ള പിന്മാറ്റമുണ്ടായെന്നും ഐ.ഡി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    GAZA
    cancel

    തെൽ അവീവ്: ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം. കരാർ ​പ്രകാരമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മാറിയെന്നും പ്രതിരോധസേന അറിയിച്ചു. ടെലിഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഐ.ഡി.എഫിന്റെ അറിയിപ്പ്. പ്രാദേശിക സമയം 12 മണിയോടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്മാറ്റമുണ്ടായത്.

    അടിയന്തരമായുണ്ടാവുന്ന പ്രദേശത്തെ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ സതേൺ കമാൻഡിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐ.ഡി.എഫ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഗസ്സയിലെ 53 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഇസ്രായേലിനാണ്. അടുത്ത 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ദിമോചനം അടക്കമുള്ള കരാറിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ഹമാസ് പാലിക്കും. ഫലസ്തീനിയൻ തടവുകാരെ ഇസ്രായേലും വിട്ടയക്കും.

    ഗസ്സയിലേക്ക് പ്രതിദിനം 600 ട്രക്കുകൾ ഇസ്രായേൽ അനുവദിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സലാഹ് അൽ-ദിൻ, അൽ-റാഷിദ് സ്ട്രീറ്റുകളിലൂടെയായിരിക്കും ഗസ്സ മുനമ്പിലേക്ക് ട്രക്കുകൾ പ്രവേശിക്കുക. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും പുറമേ താൽക്കാലിക പാർപ്പിട സംവിധാനങ്ങൾ, ഇന്ധനം അടക്കമുള്ളവയും ഗസ്സയിലേക്ക് അയക്കും.

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തലിന് ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; 250 ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെ തിങ്കളാഴ്ച മോചിപ്പിക്കും, അവസാന ആക്രമണത്തിൽ മരണം 30

    ജറുസേലം: ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തലിനും ബന്ദികളെ കൈമാറാനുമുള്ള യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കരാറിന് ഇസ്രായേൽ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹുവിന്‍റെ അധ്യക്ഷതിയിൽ ചേർന്ന ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭയാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

    കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയ വാർത്ത വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ദി ജറുസലേം പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും ട്രം​പി​ന്റെ മരുമകൻ ജാ​റെ​ഡ് കു​ഷ്നെ​റും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മു​ള്ള മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ണി​ത്.

    ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ നി​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം പി​ൻ​വാ​ങ്ങും. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രെ തിങ്കളാഴ്ച വി​ട്ട​യ​ക്കും. ഹ​മാ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​ള്ള അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. ക​രാ​റി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഗ​സ്സ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം പോ​ലു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraelIDFGaza Genocide
    News Summary - IDF says that ceasefire agreement has come into effect
    Similar News
    Next Story
    X