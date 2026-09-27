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    'സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭീരുക്കൾ'; 'ഇസ്രായേൽ വിമർശകർ ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ' പരാമർശത്തിൽ നെതന്യാുവിന് ചുട്ടമറുപടിയുമായി ഐസ്‌ലൻഡ്

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    സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭീരുക്കൾ; ഇസ്രായേൽ വിമർശകർ ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ പരാമർശത്തിൽ നെതന്യാുവിന് ചുട്ടമറുപടിയുമായി ഐസ്‌ലൻഡ്
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    ന്യൂയോർക്ക്: ഇസ്രായേൽ വിമർശകരെ 'ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യമിൻ നെതന്യാുവിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടിയുമായി ഐസ്‌ലൻഡ് രംഗത്ത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നടത്തിയ നിർണായക പ്രസംഗത്തിലാണ് ഐസ്‌ലൻഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോർഗെർഡൂർ കത്രിൻ ഗുണ്ണാർസ്ഡോട്ടീർ നെതന്യാുവിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ഫലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത്.

    ഫലസ്തീൻ ജനത അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കൊടുംക്രൂരതകളും യാതനകളും ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കേവലം ഒരു 'പശ്ചാത്തല ശബ്ദമായി' മാറരുതെന്ന് അവർ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇപ്പോഴും പാവം കുട്ടികൾ ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, നിരവധിയായ കുടുംബങ്ങൾ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതത്തിൽ കഴിയുകയാണെന്നും, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ഓരോ ദിവസവും കഠിനമായി പൊരുതുകയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. "വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും..." എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭീകരമായ ആവർത്തനത്തെ അവർ വിവരിച്ചത്.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉന്നത വേദിയിൽ നിന്ന് 'ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ' എന്ന പദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഐസ്‌ലൻഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ആ വിശേഷണത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ശക്തവുമായ ഒരു അർത്ഥതലമാണ് നൽകിയത്. "എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നീതിയുക്തവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനത്തിനായി ചർച്ചാമേശയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ. കടുത്ത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ബോധപൂർവ്വം തടയുന്നവരും, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ നിരന്തരം കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥ ഭീരുക്കൾ," ഗുണ്ണാർസ്ഡോട്ടീർ തുറന്നടിച്ചു.

    അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പരിഹാരവും കാണാതെ, ഗസ്സ വീണ്ടും വീണ്ടും തകർക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരവസ്ഥയെ ലോകത്തിന് നിസ്സാരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗസ്സയിലെ അക്രമങ്ങൾക്കും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കുമെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒന്നടങ്കം മൗനം വെടിയണമെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഐസ്‌ലൻഡ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഗസ്സ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഐസ്‌ലൻഡിന്റെ കടുത്ത നിലപാട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളെയും നയങ്ങളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര വേദികളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഐസ്‌ലൻഡ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നത്. യുഎൻ വേദിയിൽ ഉയർന്ന ഈ ശക്തമായ സ്വരം വരും ദിവസങ്ങളിലും ആഗോള നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സമാധാനത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഐസ്‌ലൻഡ് സ്വീകരിച്ച ഈ നിലപാടിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

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    News Summary - 'സമാധാന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭീരുക്കൾ'; 'ഇസ്രായേൽ വിമർശകർ ധാർമ്മിക ഭീരുക്കൾ' പരാമർശത്തിൽ നെതന്യാുവിന് ചുട്ടമറുപടിയുമായി ഐസ്‌ലൻഡ്
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