നെതന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടി; ഇസ്രായേലിൽ തൂക്കുസഭ?text_fields
ജറുസലേം: ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസഖ്യത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം നെതന്യാഹുവിന്റെ വലതുപക്ഷ സഖ്യം പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. അതേസമയം, നെതന്യാഹുവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കും ഒറ്റക്ക് സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
ചാനൽ 11, ചാനൽ 12, ചാനൽ 13 എന്നീ പ്രമുഖ ടെലിവിഷൻ ശൃംഖലകളുടെ പ്രാരംഭ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രകാരം നെതന്യാഹുവിന്റെ അനുകൂല ബ്ലോക്കിന് 120 അംഗ നെസെറ്റിൽ (പാർലമെന്റ്) 50 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. യഹൂദ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് 52 സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 61 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് രാത്രിയോടെ വന്ന അപ്ഡേറ്റുകളിൽ ചാനൽ 12 നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിന് 52 സീറ്റും എതിർപക്ഷത്തിന് 49 സീറ്റും പ്രവചിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രപരമായ മുന്നേറ്റമാണ് അറബ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കക്ഷികൾ നടത്തിയത്. ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റും റാം പാർട്ടികളും ചേർന്ന് 18 മുതൽ 19 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇവർക്ക് 10 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ലിക്വിഡ് പാർട്ടിയും തീവ്രവലതുപക്ഷ മന്ത്രി ഇതാമർ ബെൻ ഗ്വിറിന്റെ പാർട്ടിയും നടത്തിയ വർഗീയവൽക്കരണ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ജനവികാരമാണ് അറബ് വോട്ടർമാരെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കിയത്.
അറബ് കക്ഷികളും നെതന്യാഹുവിന് എതിരായതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ മൊത്തം അംഗസംഖ്യ 68 അല്ലെങ്കിൽ 69 ആയി ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യഹൂദ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാല് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ മൂന്നെണ്ണവും അറബ് ഭൂരിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിസന്ധിയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി (24-25 സീറ്റുകൾ) മാറി. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞതവണത്തെ 32 സീറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇത് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാഷാർ പാർട്ടിയും 21 മുതൽ 23 സീറ്റുകൾ നേടി രണ്ടാമതെത്തി.
ഫലപ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി വരാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നെതന്യാഹുവിനും ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സംഭവങ്ങൾക്കുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ കനത്ത അവിശ്വാസപ്രമേയമാണെന്ന് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ തങ്ങൾ ഉടൻ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അറബ് പാർട്ടികളുമായി സഹകരിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നിലുള്ള വഴി. എന്നാൽ അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽ അറബ് കക്ഷികളെ ആശ്രയിക്കില്ലെന്ന മുൻ നിലപാടുകൾ നേതാക്കൾക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരും.
അതേസമയം, റാം പാർട്ടി തലവൻ മൻസൂർ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ ഇരുപക്ഷവും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തുകയും നെതന്യാഹുവിനും ബെൻ ഗ്വിറിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2019-2022 നും ഇടയിൽ അഞ്ച് തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്ന സാഹചര്യം ഇത്തവണയും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെതന്യാഹു കെയർടേക്കർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരേണ്ടിവരും. 25 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമായ 77 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ വിധിയെഴുതിയത്. ഔദ്യോഗിക ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.