ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻവിജയം; ദേശീയ ​തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയാക്കണമെന്ന് ഇംറാൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പ​ഞ്ചാ​ബ് ​സം​സ്ഥാ​ന അ​സം​ബ്ലി​യി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ദേ​ശീ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നേ​ര​ത്തെ​യാ​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മാ​യി ഇം​റാ​ൻ ഖാ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് 20 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​പ​ദ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇം​റാ​ന് അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വി​ടെ 20ൽ 15​ഉം പി​ടി​ച്ച് ത​ന്റെ ത​ഹ്‍രീ​കെ ഇ​ൻ​സാ​ഫ് ക​ക്ഷി അ​ധി​കാ​രം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫി​ന്റെ ക​ക്ഷി​ക്ക് നാ​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന് ഒ​ന്നും സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, താ​ത്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫി​ന്റെ പു​ത്ര​ൻ ഹം​സ ശ​രീ​ഫി​ന് പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രും. Show Full Article

News Summary -

Huge victory in by-elections; Imran wants the national elections to be held early