Madhyamam
    World
    date_range 9 Sept 2025 10:53 PM IST
    date_range 9 Sept 2025 10:53 PM IST

    അധികാരത്തിലേക്ക് തലവെട്ടുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ ഒലി; ഒടുവിൽ കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചപ്പോൾ രാജി

    അധികാരത്തിലേക്ക് തലവെട്ടുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ ഒലി; ഒടുവിൽ കാൽച്ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊലിച്ചപ്പോൾ രാജി
    കെ.​പി.​ശ​ർ​മ ഒ​ലി

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: പ​ർ​വ​ത​രാ​ജ്യ​മാ​യ നേ​പ്പാ​ളി​ലെ പ​ല സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ​യും വി​റ​പ്പി​ച്ച പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജി​വെ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​പി.​ശ​ർ​മ ഒ​ലി. രാ​ജ്യ​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം 2024ൽ ​മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വ​ന്തം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ഴ്ത്തി. ചൈ​ന അ​നു​കൂ​ലി​യാ​യ ഒ​ലി, ജെ​ൻ സി ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​ലി​ൻ ചു​വ​ട്ടി​ലെ മ​ണ്ണൊ​ലി​ച്ചു​പോ​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് രാ​ജി​വെ​ച്ചൊ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 19 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ​നേ​ര​ത്തെ, അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്ന പു​ഷ്പ ക​മാ​ൽ ദ​ഹ​ൽ പ്ര​ച​ണ്ഡ​യെ ത​ള്ളി​യാ​ണ് 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഒ​ലി അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ശ​ത്രു​പ​ക്ഷ​ത്താ​യി​രു​ന്ന, നേ​പ്പാ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഷേ​ർ ബ​ഹാ​ദൂ​ർ ദ്യൂ​ബ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം ഇ​തി​ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​നം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ്ര​ച​ണ്ഡ​യെ ത​ള്ളാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സി.​പി.​എ​ൻ-​യു.​എം.​എ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ഒ​ലി ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കാ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ളാ​ണ് ഒ​ലി. അ​ന്ന് രാ​ജ​ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ 14 വ​ർ​ഷം ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 2015 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി. ആ 11 ​മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ ബ​ന്ധം മോ​ശ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു, ത​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. 2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​ന്ന​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എ​ന്നും (യു​നി​ഫൈ​ഡ് മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ്-​ലെ​നി​നി​സ്റ്റ്) പ്ര​ച​ണ്ഡ​യു​ടെ സി.​പി.​എ​ന്നും (​മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് സെ​ന്റ​ർ) സ​ഖ്യ​മാ​യി വി​ജ​യം നേ​ടു​ക​യും പി​ന്നാ​ലെ ല​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ചി​ല ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള ഭൂ​പ​ടം നേ​പ്പാ​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. വീ​ണ്ടും ത​​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മു​ള്ള​താ​യി ഒ​ലി ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ​ല​ത​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞാ​ണ് ഒ​ലി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന​ത്.

    2021 മേ​യ് മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ വ​രെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ നി​യ​മ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ചു. 1952ൽ ​ടെ​ർ​ഹാ​തു​മി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഒ​ലി​ക്ക് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ അ​മ്മ​യെ ന​ഷ്ട​മാ​യി. പി​ന്നീ​ട് മു​ത്ത​ശ്ശി​യാ​ണ് വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്കൂ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി.

    പി​ന്നീ​ട് ജ​യി​ലി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ ര​ച​ന ശാ​ക്യ​യും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ക്കാ​രി​യാ​ണ്. പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​ത്. 1970ൽ ​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​മാ​യി. അ​തേ വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 1971ൽ ​ജ​ന്മി​ക​ളു​ടെ ത​ല​യ​റു​ത്ത ഝാ​പ ക​ലാ​പ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. 1973 മു​ത​ൽ ’87 വ​രെ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ചി​ത​നാ​യ ശേ​ഷം യു.​എം.​എ​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ലും​ബി​നി മേ​ഖ​ല ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    1990ലെ ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​യ​തോ​ടെ ഒ​ലി നേ​പ്പാ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​മ​റി​യു​ന്ന നേ​താ​വാ​യി. പി​ന്നീ​ട് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 94-95 കാ​ല​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2006ൽ ​ഗി​രി​ജ പ്ര​സാ​ദ് കൊ​യ് രാ​ള​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി.

    TAGS:World NewsKP Sharma OliLatest NewsNepal Gen Z Protest
