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    തല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ മണിക്കൂറുകൾ; നേപ്പാൾ പ്രളയമുഖത്ത് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി 91കാരി

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    91-year-old Nepal flood survivor Guna Maya Bohara recovering after being rescued from rubble.
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    കാഠ്മണ്ഡു: ആയിരത്തിലധികം ജീവനുകൾ അപഹരിച്ച നേപ്പാളിലെ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി 91-കാരിയായ മുത്തശ്ശി. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കഴുത്തറ്റം ഉയർന്ന വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മുങ്ങിപ്പോകാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് ഗുണ മായ ബൊഹാറ എന്ന വയോധിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. നേപ്പാൾ സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇവരെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തത്.

    കനത്ത മഴയെയും തുടർന്നുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെളിവെള്ളം ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പലരും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒലിച്ചുപോവുകയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽപ്പെടുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ, തകർന്നുവീണ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഗുണ മായ ബൊഹാറ ശ്വാസമെടുക്കാനായി മാത്രമായി തല ജലനിരപ്പിന് മുകളിൽ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തുമ്പോഴും പതറാതെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഇവരുടെ രക്ഷപ്പെടൽ വലിയ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും നോക്കിക്കാണുന്നത്.

    ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഗുണ മായ ബൊഹാറയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും അവർ അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രളയമുഖത്ത് അസാമാന്യ മനക്കരുത്തോടെ പോരാടി മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഇവർ ഒരു യഥാർത്ഥ പോരാളിയാണെന്ന് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും വിശേഷിപ്പിച്ചു. നേപ്പാളിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മഹാപ്രളയത്തിനിടയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നുകാരിയുടെ അതിജീവന കഥ.

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    News Summary - 91-year-old Nepal flood survivor Guna Maya Bohara recovering after being rescued from rubble.
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