Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightബാബുൽ മന്ദബിൽ ഫീസ്...
    World
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 12:09 PM IST

    ബാബുൽ മന്ദബിൽ ഫീസ് ചുമത്തുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ഹൂതികൾ; കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സൗജന്യമെന്ന് വിശദീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബാബുൽ മന്ദബിൽ ഫീസ് ചുമത്തുമെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ഹൂതികൾ; കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സൗജന്യമെന്ന് വിശദീകരണം
    cancel

    സൻആ: ബാബുൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് യമനിലെ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാരിടൈം കോർഡിനേഷൻ ബോഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ ജലപാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സൗജന്യമായി തുടരുമെന്നും ഹൂതികൾ അറിയിച്ചു.

    ചെങ്കടലിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഫീസ് ചുമത്താൻ ഹൂതികൾ ആലോചിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെഹ്‌റാൻ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

    ഹൂതികളുടെ കീഴിലുള്ള ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രാ സേവനം പൂർണമായും സൗജന്യമായ ഒന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. "ബാബുൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്ഥാപനവും യമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെയോ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കോർഡിനേഷൻ സെന്ററിനെയോ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹൂതികൾ പ്രസ്താവനയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    സമുദ്രപാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും, അനധികൃത വ്യക്തികൾക്കോ ​​സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പണമോ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളോ കൈമാറരുതെന്ന് വിവിധ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികളോടും കപ്പൽ ഉടമകളോടും എച്.ഒ.സി.സി കർശനമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മേഖലയിലെ സമുദ്ര സുരക്ഷയും വ്യാപാരവും ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yemenRed SeaHouthisBab El Mandeb
    News Summary - Yemen's Houthis deny plans to impose fees on ships sailing through Red Sea
    Similar News
    Next Story
    X