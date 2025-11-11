ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഹൂതികൾ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 11 Nov 2025 11:45 PM IST
Updated Ondate_range 11 Nov 2025 11:45 PM IST
ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഹൂതികൾtext_fields
News Summary - Houthis declare cessation of attacks on Israel
സൻആ: ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെയും ചെങ്കടലിൽ കപ്പലുകൾക്കു നേരെയുമുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചതായി സൂചന നൽകി ഹൂതികൾ.
ഹമാസിെന്റ ഖസ്സം ബ്രിഗേഡിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഹൂതി സൈനിക മേധാവി മേജർ ജനറൽ യൂസഫ് ഹസൻ അൽ മദനി പറഞ്ഞു. തീയതി വെക്കാത്ത സൂക്ഷ്മമായി ഇസ്രായേൽ യമനിലെ
