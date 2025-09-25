Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 8:43 AM IST

    ഇസ്രായേലിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: 20 പേർക്ക് പരിക്ക്

    ഇസ്രായേലിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: 20 പേർക്ക് പരിക്ക്
    തെൽഅവീവ്: ഗസ്സയിൽ മനുഷ്യക്കുരുതി തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഹൂത്തി ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ഇസ്രായേലിലെ എയ്‌ലാത്തിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 22 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്നും ഒരാൾക്ക് സാരമുള്ള പരിക്കാണെന്നും ഡോക്ടർമാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇസ്രായേലി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസോർട്ട് സിറ്റിയിലെ ഹോട്ടലിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു.

    ഗുരുതര പരിക്കേറ്റവരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേനയുടെ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ബീർഷെബയിലെ സൊറോക്ക മെഡിക്കൽ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റുള്ളവരെ എയ്‌ലാത്തിലെ യോസെഫ്താൽ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഷോപ്പിങ് ഏരിയയിലെ ഹോട്ടലിന് സമീപമാണ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നത്. രണ്ട് അയൺ ഡോം ഇന്റർസെപ്റ്റർ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടുവെങ്കിലും ഡ്രോൺ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതായി സൈന്യം സമ്മതിച്ചു. അതേസമയം ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് മുഴങ്ങിയിരുന്നു. വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേലി വ്യോമസേന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    ഡ്രോൺ വൈകിയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകളോ യുദ്ധവിമാനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഐഎഎഫിന് മതിയായ സമയം ലഭിച്ചില്ല എന്നും വ്യോമസേനയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ അണ്ടെത്തി. താഴ്ന്നു പറക്കുന്നതിനാലാകാം ഡ്രോണിനെ വെടിവെച്ചിടുന്നതിൽ അയൺ ഡോം പരാജയപ്പെട്ടതെന്നും ഐ.എ.എഫ് പറയുന്നു.

    അതിനിടെ, നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ട്രം​പി​ന്റെ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ സൂ​ച​ന​ക​ളും തള്ളികകളഞ്ഞ് ഗ​സ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ മനുഷ്യക്കുരുതി തുടരുകയാണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ടാ​ങ്കു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഗസ്സ സി​റ്റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ മ​ര​ണം പെ​യ്താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക്ര​മ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ദ​റ​ജ് ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ 20 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ലി​ൽ മാ​ത്രം 50 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ ക​ഴി​യു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​റ​ച്ച റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളും ക​വ​ചി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭീ​തി ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ മു​സ്‍ലിം നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ട ​യു.​എ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തു​ർ​ക്കി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ​ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​മാ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യും വ​രും​ദി​വ​സം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും.

    ട്രം​പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന പാ​ല​ന​ത്തി​ന് സൈ​നി​ക​രെ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം. ശാ​ശ്വ​ത യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ​മാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി ‘വാം’ ​അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:IsraelhouthiDrone attackGaza Genocide
