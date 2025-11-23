Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവിദേശ സർക്കാറുകൾക്കായി...
    World
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 11:04 PM IST

    വിദേശ സർക്കാറുകൾക്കായി ചാരപ്പണി; 17 പേർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് ഹൂതി കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    വിദേശ സർക്കാറുകൾക്കായി ചാരപ്പണി; 17 പേർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച് ഹൂതി കോടതി
    cancel
    Listen to this Article

    കൈ​റോ: വി​ദേ​ശ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചാ​ര​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന കു​റ്റ​ത്തി​ന് യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​തി കോ​ട​തി 17 പേ​രെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചാ​ര​ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ണ്ണി​ക​ളാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ കോ​ട​തി കൈ​വി​ല​ങ്ങു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ര​സ്യ​മാ​യി വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു പു​രു​ഷ​നും സ്ത്രീ​ക്കും 10 വ​ർ​ഷം ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രാ​ളെ വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ൻ​ആ​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് ഹൂ​തി വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി ‘സാ​ബ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്കെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ചി​ല പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​ബാ​സി​ദ് ഗാ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചാ​ര​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​താ​ണ് കു​റ്റം. ബ്രി​ട്ട​ൻ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ചാ​ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ മൊ​സാ​ദു​മാ​യും പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ‘സാ​ബ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    പ്ര​തി​ക​ൾ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും മി​സൈ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​ത് സൈ​നി​ക, സി​വി​ലി​യ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നും വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2014ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച യ​മ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ടെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു​പേ​രെ ഹൂ​തി​ക​ൾ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:houthiWorld NewsespionageCriminal Court
    News Summary - Houthi court sentences 17 to death accused of spying for Israel, West
    Similar News
    Next Story
    X