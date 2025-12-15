Begin typing your search above and press return to search.
    ജനാധിപത്യ അവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജിമ്മി ലായ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഹോങ്കോങ് കോടതി

    ജനാധിപത്യ അവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജിമ്മി ലായ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് ഹോങ്കോങ് കോടതി
    ഹോ​ങ്കോ​ങ്: ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ലെ മു​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​നു​കൂ​ല​ക​നു​മാ​യ ജി​മ്മി ലാ​യ് (78) ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2019ൽ ​ന​ട​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ചൈ​ന ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​ണ് ജി​മ്മി ലാ​യ്.

    ചൈ​ന​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി, രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​പ​ര​മാ​യ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലാ​യ് ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഏ​കാ​ന്ത ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

