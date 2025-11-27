Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 8:06 AM IST

    ഹോങ്കോങ്ങിലെ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തീപിടിത്തത്തിൽ മരണം 44 ആയി, 300 പേരെ കാണാനില്ല; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

    Hong Kong fire
    ഹോ​​ങ്കോ​ങ്: ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ലെ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ മ​രണസംഖ്യ ഉയർന്നു. അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ 44 പേർ മരിച്ചതായും 300 പേരെ കാണാനില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

    അതേസമയം, ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകൾനിലയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. 16 മണിക്കൂറായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നു സമുച്ചയങ്ങളിൽ തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഗ്നിശമനസേന. മറ്റ് നാല് സമുച്ചയങ്ങിൽ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നാണ് വിവരം.

    അതിനിടെ, തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിലായി. രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരും നിർമാണ കമ്പനിയിലെ ഒരു കൺസൾട്ടന്‍റുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    ചില അപ്പാർട്ടുകളിലെ ജനാലകൾ മറക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച തീപിടിക്കുന്ന പോളിസ്റ്റൈറൈൻ ബോർഡുകളിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംരക്ഷണ വലകൾ, ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അടക്കമുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികളിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    ബുധനാഴ്ച ഹോ​ങ്കോ​ങ് ന്യൂ ​ടെ​റി​ട്ട​റി​ക​ളി​ലെ താ​യ് പോ ​ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഞ്ചു ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള ഭ​വ​ന സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. 700ഓ​ളം പേ​രെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    30 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ തീപിടിത്തമാണ് ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങിലേത്. 1996ൽ ഗാർലി ബിൽഡിങ് തീപിടിച്ചിരുന്നു. ഈ അപകടത്തിൽ 41 പേർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിരുന്നു.

