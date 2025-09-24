Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightറഗാസയിൽ മുങ്ങി...
    World
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:45 PM IST

    റഗാസയിൽ മുങ്ങി ഹോങ്കോങ്ങും അയൽരാജ്യങ്ങളും; ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിരവധി മരണം, വ്യാപക നാശം

    text_fields
    bookmark_border
    റഗാസയിൽ മുങ്ങി ഹോങ്കോങ്ങും അയൽരാജ്യങ്ങളും; ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിരവധി മരണം, വ്യാപക നാശം
    cancel
    Listen to this Article

    ബെ​യ്ജി​ങ്: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും തീ​വ്ര ചു​ഴ​ലി​ക്കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റാ​യ റ​ഗാ​സ​യി​ൽ മു​ങ്ങി ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും താ​യ്‍വാ​നും ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സും ദ​ക്ഷി​ണ ചൈ​ന​യും. താ​യ്‍വാ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ത​ടാ​കം ത​ക​ർ​ന്ന് 17 മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ലം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​തോ​ടെ ഗ്വാ​ങ്ഫു പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. ഇ​വി​ടെ 32 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ൽ വ​ൻ തി​ര​മാ​ല​യി​ൽ ബോ​ട്ടു​മ​റി​ഞ്ഞ് ഏ​ഴ് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള​ട​ക്കം 10 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കാ​ണാ​താ​യി. 241 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച തെ​ക്ക​ൻ ചൈ​ന​യി​ലെ ഗ്വാ​ങ്ഡോ​ങ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ 19 ല​ക്ഷം പേ​രെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം നി​ർ​ത്തി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ൽ ക​ര​​തൊ​ട്ട റ​ഗാ​സ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ പ​റ്റി. 90 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ലും മ​ക്കാ​വോ​യി​ലും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു. ആ​ളു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി. മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​യ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ക​ട​ക​ളി​ലും വ​ൻ​നാ​ശം വി​ത​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cyclonehong kongLatest News
    News Summary - Hong Kong and neighboring countries submerged in Ragasa; Several deaths
    Similar News
    Next Story
    X