    26 Sept 2025 10:46 PM IST
    26 Sept 2025 10:46 PM IST

    മരണത്തിലും ഒരുമിച്ച് ഹോളോകോസ്റ്റ് അതിജീവിതയും പങ്കാളിയും

    റൂ​ത്ത് പോ​സ്‌​ന​ർ

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ന​ടി​യും ഹി​റ്റ്ല​റു​ടെ ജൂ​ത​വേ​ട്ട​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​മാ​യ റൂ​ത്ത് പോ​സ്‌​ന​റും(96) ഭ​ര്‍ത്താ​വ് മൈ​ക്കി​ള്‍ പോ​സ്‌​ന​റും (97) ഡ​യി​ങ് ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മ​ര​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​രി​യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും മ​ര​ണ​ത്തി​ലും ഒ​രു​മി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ‘ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളോ​ട് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ​റ​യാ​ഞ്ഞ​തി​ൽ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. പ​ര​സ്പ​ര സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യും ബാ​ഹ്യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. 75 വ​ര്‍ഷം ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​മി​ച്ച് ജീ​വി​ച്ചു. കാ​ഴ്ച​യും കേ​ള്‍വി​യും കു​റ​ഞ്ഞു. ഊ​ർ​ജം ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ന്‍ ഒ​ന്നി​നും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. വ​ള​രെ ര​സ​ക​ര​മാ​യൊ​രു ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത്; മ​ക​ൻ ജെ​റ​മി​യെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ ദുഃ​ഖം ഒ​ഴി​കെ. ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വി​തം ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ശ്ചാ​ത്ത​പി​ക്കാ​തെ, ഭാ​വി​യി​ല്‍ അ​മി​ത​മാ​യി പ്ര​തീ​ക്ഷ വെ​ക്കാ​തെ, ഈ ​നി​മി​ഷ​ത്തി​ല്‍ ജീ​വി​ക്കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് സ്‌​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ റൂ​ത്തും മൈ​ക്കും' എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും അ​വ​സാ​ന സ​ന്ദേ​ശം.

