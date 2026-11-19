ട്രംപ്–ഷി–പുടിൻ ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച; യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും ആണവായുധ നിയന്ത്രണവും ചർച്ചയായിtext_fields
ഷെൻഷെൻ: ലോകത്തെ മൂന്ന് വൻശക്തികളുടെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ച. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടന്ന ഏഷ്യ–പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (എപെക്) ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, ആണവായുധ നിയന്ത്രണം, ആഗോള സുരക്ഷ, ഊർജ വിതരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി.
കൂടിക്കാഴ്ചക്കുശേഷം റഷ്യയും ചൈനയും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തുവിട്ടു. ആണവയുദ്ധം ജയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും മൂന്ന് നേതാക്കളും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആണവ അപകടസാധ്യതകൾ കുറക്കുന്നതിനും ആണവായുധ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും സംഭാഷണം നടത്താനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനായി യു.എൻ പരിഷ്കരണത്തിനും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും വർധിപ്പിക്കാനും സ്ഥിരമായ ഊർജ പ്രവാഹം ഉറപ്പാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചക്കുശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുടിൻ, ട്രംപുമായും ഷിയുമായും നടത്തിയ ചർച്ചകൾ തുറന്നതും പ്രയോജനകരവുമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ലെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിമിയയെ റഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിന് നേരെയുണ്ടായ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും പുടിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാലത്തിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും റഷ്യയുടെ തിരിച്ചടി യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ വേദനാജനകമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാലം സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ല, സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും പുടിൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ യുക്രെയ്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറല്ലെന്ന് പുടിൻ ആരോപിച്ചു. യുക്രെയ്ന്റെ സുരക്ഷാ അവകാശങ്ങൾ റഷ്യ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റഷ്യയുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണമോ രാജ്യത്ത് സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതോ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ട്രംപ് പുടിനെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് വിമർശിച്ചു. പുടിൻ പോളണ്ടിന്റെ സുഹൃത്തല്ലെന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പുടിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ട്രംപിന്റെ സൗഹൃദപരമായ സമീപനം അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷികളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്നതായാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഷെൻസെനിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് മുന്നോടിയായി ട്രംപ് ഷിയുമായി പ്രത്യേകം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചൈനയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ട്രംപ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഷിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിന് പരാമർശമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് നടന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചയിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
ചൈന, റഷ്യ, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, ആണവായുധ നിയന്ത്രണം, വ്യാപാരം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പതിവായി ഇത്തരം ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്താനും ധാരണയായിട്ടില്ല.